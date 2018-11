Aasta isa tiitel tuli 12-lapselisse Mulgimaa perre

Ametilt on Einart Kask RMK Edela regioonis varumisjuht. Samuti teenitakse lisa talupidamisega. Pere tegeleb Mulgimaal Abja külje all asuvas talus vilja- ja metsataimekasvatusega, samuti peavad lehmi ja mesilasi. Talu on algusest lõpuni ise üles ehitatud. Lapsed on tihti töödel ja tegemistel isal abiks. Sealjuures märkis pereisa, et seda ikka raha eest, mitte tasuta. Perepoeg Silver Kask ütles, et õnneks saab ta isaga väga palju aega veeta, sest teevad talus palju tööd koos. Õde Kerli Kask lisas, et kui on midagi tähtsat, saab isa alati töölt ära tulla. Einart Kask ütles, et hoolimata suurest laste arvust jääb aega kõikide jaoks, sealhulgas ka iseendale. «Põhiline lastega tegelemine jääb ema peale, aga olen nii palju jõu ja nõuga abiks, kui olla saab pärast tööd.»