Kas depressioon kallal? Maire Aunaste tunneb end üksikuna

Maire Aunaste kirjutas Facebooki: «Kui inimene öösel pärast kella 3 endast pildi teeb ja selle ka FB- i oma uueks näopildiks paneb, on tal raudselt diagnoos: üksindus või väga üksindus.. Aga luban: retsepti ma ei vaja! Tahtsin öelda, et ka ÜKSI saab olemas olla..»

Maire Aunaste on olnud kolmel korral abielus, kuid praegu on ta vallaline. Tal on täiskasvanud tütar Elis Aunaste, kes töötab ajakirjanikuna. Saatuse irooniana läks Elis sel aastal lahku oma laste osast, kellega ta ei suutnud luu suhet, mis oleks võinud aastateks kestma jääda.