Avameelne keskerakondlane Raimond Kaljulaid: ma tean poliitikuid, kes on kokaiini teinud

Kuigi paljud poliitikud ja ametnikud pelgavad ametlikult välja öelda, kui palju nad raha teenivad, siis Raimondi jaoks ei olnud see probleem. Keskerakondlane avaldas, et tema teenib kuus üle 3000 euro.

Kui Nõmmik ja Naan pärisid, miks Kaljulaid just Keskerakonnaga liitus, rääkis mees, et tema tüdruksõber oli selle erakonnaga seotud ja kui mees ka ise kutse sai fraktsiooniga liituda, siis võttis ta selle vastu.

«Kusjuures, ma ei ole ühegi poliitikuga kokaiini teinud,» vastas Raimond Kaljulaid ja lisas: «Aga ma tean poliitikuid, kes on teinud kokaiini.»

Kaljulaid tahab riigikokku saada, kuna ta peab siis töötama vaid neljal päeval nädalas. «Seda põhjendatakse sellega, et sa reedel kohtud valijatega, aga come on!» rääkis Kaljulaid, pidades silmas, et tegelikult valijatega kohtumist ei ole.