Seksikas šotlanna maksab õnnelikule mehele kohtamas käimise eest suure summa raha

Edinburghist pärit 23-aastane Jane Park kavatseb avada veebiportaali, kus huvilised saavad end kirja panna, et tulevikus võib-olla tema poiss-sõbraks saada. Sellele järgneks ka siis iga-aastane «taskuraha», mille eest naisega koos söömas käia, vahendas The Sun.

Ehk siis naine maksaks oma restoranikäikude eest ise.

Jane Parkil ei ole pärast lotovõitu meestega õnne olnud FOTO: Facebook

Naise plaan leida endale korralik mees tuleb pärast seda, kui ta vaid 17-aastasena võitis oma esimese loteriipiletiga 1 miljon naela (1,14 miljonit eurot), kuid igavese õnne asemel järgnes selle terve rida ebaõnnestunud suhteid.

Jane'i sõbranna sõnas, et intervjuud potentsiaalsete kallimatega filmitakse ja neid kasutatakse uuel aastal esilinastuva dokumentaalfilmis. «Jane on hämmastav ja tal on nii palju anda, aga ta on jälle vallaline, sest pärast võitu ei ole tal enam kuidagi vedanud. Ta ei ole kunagi kindel, kas teda armastatakse tema enda või pangakonto pärast. Seega ta pigem korraldab avaliku paaripaneku,» ütles allikas.

Sõbranna lisas: «Jane on väga ebakindel ning ta muretseb pidevalt inimeste motiivide pärast. Ta on nõus kellelegi lojaalsuse eest hea summa maksma.»

Jane oli vahepeal paar talendisaates «X-faktor» kaasa teinud Sam Callahaniga, kuid nende suhe sai kiire lõpu, kui mees ühe peo ajal tema eest teist naist suudles. Pärast nende segast lahkuminekut hakkas Sam naist kutsuma «psühhopaadiks» ja ütles, et tal on vaja turvameeskonda, kui ta Glasgow'd külastab.

Sellele järgnesid suhted mitmete avalikus elus vähem või rohkem tuntud meestega, kellega romantilised suhted kuidagi toimida ei tahtnud.

Jane Park on pärast raha võitu kulutanud 50 000 naela iluravile, mille hulka kuuluvad uued rinnad, tagumik ja hambad. Naine olevat oma sõpradele öelnud, et iluravi on siiamaani olnud kõige parem investeering, mida ta teinud on.

Jane Park (vasakul) ja tema sõbranna naudivad naise pangakonto võimalusi FOTO: Facebook

Jane'i sõbranna sõnas, et uued rinnad, tagumik ja hambad olevat naise teinud õnnelikumaks kui igasugune kinnisvara, mille peale ta raha on kulutanud. Kuid ega ka iluoperatsioonid ei ole hästi läinud. Alles juunis käis ta Türgis, et oma tagumikku suuremaks teha, kuid tal tekkis allergiline reaktsioon, mille tulemusena läksid ta silmad ja huuled paiste.