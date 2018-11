Los Angeles põleb: staarid pagevad tuletormi eest, leegid neelavad kuulsuste kodud

Maastikupõlengute tõttu on Californiast evakueeritud kümneid tuhandeid inimesi. Tulekahju on edasi liikunud Malibu, Calabasase, Paradise'i ja Thousand Oaksi piirkonda. CNNi sõnul on Paradise'i linn hävinud pea täielikult ja sama saatus võib oodata ees ka teisi piirkondi. Reedehommikuse seisuga oli ohus üle 20 miljoni inimese, teatas Times Now News.

1972. aastast Malibul elanud lauljanna Cher kirjutas Twitteris, et leegid liiguvad ka tema kodu poole. «Mu sõprade majad on maha põlenud. Ma ei suuda taluda mõtet, et Malibut enam ei ole,» kirjutas legendaarne laulja.

Transseksuaalse tõsielustaari Caitlyn Jenneri Malibu kodu on maani maha põlenud, vahendas TMZ. Samas piirkonnas elavad ka Hollywoodi staarid Ellen Pompeo, Cindy Craford ja Marcy Carsey. Praeguseks on evakueeritud kõik Malibu elanikud.

Muusik ja näitleja Lady Gaga andis reede pärastlõunal sotsiaalmeedia vahendusel teada, et evakueeritud on ka tema Malibu kodu. «Ma mõtlen kõigile, kes kannatavad täna nende kohutavate põlengute tõttu ning leiavad kodu või lähedaste kaotust. Nagu paljud teised, mõtisklen ma, kas minu kodu satub leekide ohvriks,» kirjutas Gaga.

Äsja lennureisilt saabunud Kim Kardashianil jäi asjade pakkimiseks ja kodust lahkumiseks vaid üks tund. Hiljem teatas ta, et kuigi tulekahju jõudis tema Hidden Hillsi koduni, on olukord saadud kontrolli alla. «Palvetan, et tuul oleks meie kasuks,» kirjutas Kim ning lisas sünge sõnumi: «Täna õhtul Calabasast pole.»

Filmisarjast «Star Wars» tuntud näitleja Mark Hamill kirjutas, et põleng on tema kodule väga lähedale jõudnud, kuid ta ise on koos perega kindlas kohas. «Hoian pöialt kartmatutele tuletõrjujatele, kes emakese Maaga lahingut peavad,» ütles filmistaar. Tuletõrjujaid, korrakaitsjaid, arste ja kiirabitöötajaid tänas ka Gaga.

Näitleja Will Smith andis Instagrami vahendusel fännidele teada, et tema pere kodu jääb tulekahjust umbes 13 kilomeetri kaugusele. «See on hirmus, me oleme valmis lahkuma kohe, kui kästakse,» teatas näitleja.