Pildid: Põhja-Tallinna valitsuses töötav eestlanna valiti rahvusvahelisel iluduskonkursil planeedi ilusamate naiste sekka

Triin jäi oma esinemisega rahule ning tõdes, et sai konkursilt uut enesekindlust. «Tundsin end laval staarina ning kavatsen seda hoiakut säilitada,» rääkis ta. Kuigi võistlus pakkus huvitavaid elamusi, pole iluduskuninganna elu mingi meelakkumine. «Rahvusvahelisel konkursil osalemine on vastutusrikas ja moraalselt väga raske,» tunnistas Triin, ehkki lisas, et konkursil oli igati toetav ja sõbralik õhkkond.