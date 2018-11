Galerii: räpparihakatised panid eilse SoundcloudFESTi ajal noored fännid peomöllus kaasa röökima

Ürituse korraldajad nimestasid seda terve öö kestvaks «kõige haigemaks andmiseks kõige haigemate Eesti Soundcloud artistide poolt».

Kontserdil astusid üles ...

SIP€LGA 14

Eesti soundcloudräpi alustala, kanepimehest sai Usain Bolt. Flow nagu Slump God, väike ja kõhnake nagu King Krule ay. Aaja, suht kindlalt omab ta Guinessi rekordit «kõige-aeglasemini-valmim-album», sest esialgselt lubatud releasist saab juba novembris aasta (linnuke siristas, et album dropib novembris, ehk saame uuemat kraami enne festi kuulata? Kes teab).

MARP$

Noorväikemarp$ on nagu daaaaamn, kui ta murrab sisse sinu ema korterisse. Tüüp on aastaga tõestand, et muutub aina paremaks ja on hetkel üks kõige kõvema kaliibriga soundcloudräppareid.

HOAX

Neiud Tartust, kes suudavad alati uute lauludega üllatada. Septembris Saksamaal Hamburgis lavalaudu väisanud neiud pole kunagi oma live'iga pettumust valmistanud, naised saunas lausa rääkisid, et nad pidid esitama oma järgmist bangerit, millele hetkel muusikavideot valmistatakse - jääme ootama.

VÄIKE PEDE

See on see vend kes saadab luuad nahhuj kui saab uue tolmuimeja. Siiamaani ei saa keegi aru kas teda peaks tõsiselt võtma või mitte, olles 6-aastasena juba tosin live'i antud, võib öelda, et on arusaadav miks Maxtract nii butthurt on, sest see väike pedekas on teemas!

EUTANAA$IA / POIST€KOOR

Ainuke vend Soundcloudis, kes suudab huvi pakkuda veteranidele: metsakutsu lunis feati, reket ja miinuse poisid tõid ta enda lavale. Naised teavad teda kui roosa rämmaripusaga lokilammast, kes travisscottiliku autotunega jääb pähe ka järgmisteks nädalateks.

Aa btw, «ärkan üles, popin pilli..» pidi ka lauldud saama koos POIST€KOORIGA.

TANDEM.BØYS

Juba üle aasta tegutsenud pØisid lubasid kanatiibadega olla kohal ja esitada vana head kui ka head uut teemat. Kahtlemata most diverse kutid eesti Soundcloudi maastikul.

JUNG ABSO

«T*ra lohh see on soundcloud, me ei tee siin sinu tavalist muusikat.» Soundcloudi räppar kõige ehedamal kujul. Tüüp kellel puuduvad ilmselgelt igasugused filtrid ja normaalsus. Viimasel ajal toidab oma fänne iga nädal uue bangeriga ning pidavat releasima lähitulevikus debüütprojekti «ABSOTAPE».

ÜXIKUD

Kaks Saku kutti, kelle hitti «KOKAIINI INSULIIN» teab iga endast lugupidav Soundcloudi entusiast. Eesti Soundcloudi mõistes on nad veteranid, kuid siiamaani pole jõutud ühtegi live'i teha. Debüüt pidi tulema LIT.

MÄX

Poser? Mäx

Eesti Yung Lean? Mäx

Uus EP, mis bangib? Mäx

Rekkad? Jep, Mäx on seda tüüpi vend, kes oma esimeks autoks Scania rekka ostab.

CLICHERIK

Üle põhjalahe põtrade riigis resideeruv eestlane, kelle aktsent on kahtlaselt erutav ja musta huumoriga vürtsitatud lüürika paneb Sind ta tracke replayma. Clicherik pidavat olema nii high-demand, et tema osalemine on hetkel puhtalt kinni korraldajate läbirääkimisoskusest. (Tegelt ka, Clicherik pole veel confirmed)

PLUUTO

Soundcloudi 2019 huviobjekt, upcoming soft trap'i viljelev 15-aastane tõi Maarjamaale selle, millest meil oli puudus - eestikeelne NAV-i soundiga mõnus muss, mida on hea kuulata siis kui oled armunud, haiget saanud, palgatõusu saanud, uue totsi leidnud või hoopis siis kui oled «Kahe vahel».