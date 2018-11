Hendrik Toompere juunior: NO99 sulgemine on seadusvastane

«Probleem lühidalt on selles, et minul, kes ma mängisin NO teatri esimeses lavastuses kandvat rolli, oli Tiit Ojasooga lepinguline kokkulepe loodud, et ma mängin seda ka NO teatri viimases lavastuses. Nüüd aga on juhtund selline arusaamatus, et viimast lavastust nagu polegi ja seega jäävad lepingujärgsed suhted teatri poolt teostamata,» kirjeldas Toompere oma probleemi.