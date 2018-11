Saatejuht Anu Välba avaldas, mida ta tahaks koos president Kaljulaidiga teha

Anu Välba tunnistas, et ta on aeglane töötaja ning oma saadet «Hommik Anuga» ette valmistades on ta ärganud isegi pool kolm hommikul. Pidevalt töötamise tõttu tunnistas Välba, et tal ei jää hobidega tegelemiseks palju aega.

Vähese vaba ajaga, mis Välbal on, proovib ta leida aega spordiga tegelemiseks. Ta ütles, et tahaks president Kersti Kaljulaidiga New Yorgi maratoni läbida. «Tema on minu iidol. Ma vaatan ja imetlen seda, mida Kersti Kaljulaid teeb. Sport on väga tähtis ja oluline, aga minu elus on rattasport peamine, kui me lapsega rattaga sõidame,» rääkis Välba MENU vahendusel.