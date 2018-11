Galerii: Eesti esimest suurejoonelist drag show'd tulid rongijaama kaema sajad peojanulised huvilised

Glitter ja glämm ei lõppenud sellega. Eile täitus Balti Jaama Ootepaviljon erakordselt ülevoolava rahvusvahelise seltskonnaga Eesti ajaloo suurimaks drag show'ks! See oli kindlasti 2018. aasta meeleolukaim kontsertelamus/pidu, millest said osa sajad huvilised.

«Bonjour!» Jah, õhtu staar oli New Yorgi drag queen Aquaria, kes kostitas oma publikut alati ekstravagantseima showga! Aquaria on põhjusega «RuPaul’s Drag Race'i» värskeim võitja – tema unikaalne drag esteetika ja lavaline olek on meeliülendavad! Aquaria on tõeline staar, kes tuuritab peale saate võitu pausideta üle maailma: Tallinn oli tema Euroopa tuuri alguspunkt! Järgnevatel õhtutel võib teda näha mitmes suurlinnas nagu näiteks Milano, Amsterdam, London ja Pariis.