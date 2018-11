Naised, kuulake: riigikokku kandideeriv eksmiss Kristiina Heinmets-Aigro tegi sütitava üleskutse

«Naised, astume täna kõik koos ühe sammu selles suunas ja lõpetame üksteise hindamise Eesti ühiskonnas kehtiva edukuse skaala alusel ja naisteajakirjade esikaantel olevate Supernaiste järgi. Ärme nimeta üksteist karjäärimuttideks, ülalpeetavateks, naabritibideks või rongaemadeks. Me oleme naised, me oleme võrdsed, väärtustame üksteist sellisena nagu me oleme. Üks Eesti. Väärtustatud naine,» kirjutas endine telenägu hingestatult.