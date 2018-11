Google Earth näitab, et Šotimaa rannikuvees on kummituslik lennuk

Sotsiaalmeedias kommenteeriti, et kas tegemist on lennuõnnetusega, mille kohta on vaikitud, töödeldud satellidipildiga või kaardirakenduse apsakaga.

Google’i esindaja selgitas, et tegemist ei ole uppunud lennukiga, vaid rakenduse apsakaga. Google Earth pildid koosnevad satelliidi- ja aerofotodest, mida on sadu.

Ta lisas, et Edinburghi juures meres olev «lennuk» ei ole esimene selline kummitusobjekt, mis on Google Earthis või Google Mapsis.

Need kummituslikud objektid on alati kolmemõõtmelised, kuna 3D vaated luuakse erinevate nurkade alt tehtud erinevatest fotodest. See, mis nende fotode vahele vahele jääb, on hägustunud.