Video: läbi tulemöllu sõitnud pere jäi ellu

Tule kiire edasiliikumise tõttu sattusid osad evakueeritud tulelõksu ja üks pere tegi oma põgenemisest video, millel on näha, et nad sõidavad läbi leegimere.

Senistel andmetel hukkunuid ei ole, kuid kuna tuli möllab edasi ja tuletõrje ei ole veel paljudesse kohtadesse jõudnud, võib siiski ohvreid olla. Tuletõrjujad lisasid, et Paradise’is on osa hooneid maha põlenud ja osa on saanud tules kahjustada, olles nüüd eluohtlikud.

Tule eest põgenemine on olnud kaootline, mitmel pool on autode kokkupõrkamisi, mille tõttu on tekkinud ummikuid ja liikluskaos. Osa inimesi on oma sõiduki maha jätnud ja üritavad jalgsi turvalisse kohta pääseda.