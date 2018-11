«MMS pole ime, see on vahend, millega soovivad rida šarlatane kas mõjukaks või rikkaks saada,» on Tartu Kliinikumi EMO juht Kuido Nõmm veendunud. Elu24-ga rääkima soostunud naine väidab oma kogemuse põhjal aga vastupidist: ravis ta ju terveks oma väljaväänatud jala, sai jagu hambavalust ning isegi üleüldine olemine muutus kergemaks. «See ei ole mingi mürk ja see ei ole mingi torusiil,» on tema kindel arvamus.