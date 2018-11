Galerii: vaata, kes kohale tulid! Esilinastus Eesti draamafilm «Õigus õnnele»

Mängufilmi «Pilvede all. Neljas õde.» tegijate uus kinofilm on tõsielulistel sündmustel põhinev lugu sellest, mis juhtub siis, kui kohtuvad väikesed unistused ja suur raha. Paldiski koolikokk Marge saab sõbrannalt sünnipäevaks lotopileti ning võidabki jackpoti - 10 miljonit eurot! Sellest hetkest saavad alguse ootamatud sündmused, mis panevad küsima, kas raha teeb ikka õnnelikuks. Ootamatult leiab peategelane end olukorrast, kus ta on justkui kõigile võlgu, vastutades nii omade kui võõraste heaolu eest... sest kõigil on ju õigus õnnele! Ja me kõik oleme unistanud lotovõidust.