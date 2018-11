Kristiina Heinmets-Aigro kandideerib Keskerakonna nimekirjas riigikokku

Peaminister Jüri Ratase sõnul on Kristiina Heinmets-Aigro ennast tõestanud meediatöös ja moemaailmas ja seejuures tundnud alati huvi poliitika vastu. «Oleme Kristiinaga väga tihti Eesti elu ja inimeste heaolu teemal mõtteid vahetanud,» ütles Ratas. «Tal on väga tugev sotsiaalne närv ning õiglustunne, mis on poliitikas ja elus laiemalt väga olulised omadused. Samuti on ta ise suutnud edukalt ühildada töö- ja pereelu ning seista seejuures vabatahtlikuna lasterikaste perede eest,» kommenteeris Ratas. «Seetõttu olen väga õnnelik, et Kristiina Heinmets-Aigro võttis vastu mu ettepaneku kandideerida riigikogusse, kus ta soovib seista õiglasema ja kaasavama ühiskonna eest.»