Mängukaaslased puresid 17 kuust tüdrukut nagu koerad

17 kuune Willow-Ivy Doherty langes oma eakaaslaste rünnaku ohvriks, kui tema mängukaaslased teda mitmel korral hammustasid. Willow ema Becky väitis hiljem, et Leedsis Inglismaal toimunud intsidendi järel seisis umbes kolme-aastane poiss tema tütre kohal, verest nõretav suur naeratus näol, vahendas The Sun .

Ema väidab, et teine vanem ei tulnud välja enne, kui ta hakkas poisilt nõudma, kus ta ema on. Becky lisas, et laps seisis vanema venna juures, ning spetsialist ütles hiljem: «Nad ütlesid, et tüdruku kehal on kahe erineva lapse hambajäljed.»