VIDEO Biograafi andmetel tahtis nõukogude diktaator Jossif Stalin vesternikangelase John Wayne’i salamõrvata

USAs anti 2001. aastal välja biograaf Michael Munni raamat «John Wayne: The Man Behind the Myth» (John Wayne: mees müüdi taga), mille kohaselt tahtis Nõukogude Liidu diktaator Jossif Stalin Hollywoodi vesterni- ja sõjafilmide staari John Wayne’i ta kommunismivastase hoiaku tõttu salamõrvata.