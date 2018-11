Täna saates «Nädalalõpp Kanal 2ga»: Henrik Normann räägib elust hammasratastel

Kristjan Jõekalda teeb avastuse, et Koit Toome on saates juba viiendat korda, kuid iga kord on ta siin olnud erineva naisega. Seekord on Koit kaasa võtnud oma elukaaslase ja laste ema Kaia Triisa. Koit on olnud temaga koos juba üksteist aastat ja lõpuks tegi talle ka abieluettepaneku. «Ma kaks päeva ei maganud ega söönud ja mõtlesin, kuidas seda teha. Seda ju koolis ei õpetata, meenutab Koit, mida tundis enne abieluettepaneku tegemist.