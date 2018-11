Doksaates «Roaldi nädal» räägitakse naistest, kes kaitsevad Eesti riiki

Naised on tungimas mängumaale, mis on ajast aega tuntud kui meeste pärusmaa. Aina enam naisi astuvad militaarvaldkonda. Roald Johannson uurib, kuidas nad seal hakkama saavad ja miks nad seda teevad.

Veinibaaris töötavale 19aastasele Andrale peale vaadates ei reeda miski, et tema unistus on saada mereväelaseks. Peagi alustabki ta mereväes ajateenistust. Miks on ta valinud just selle tee ja kes on tema suureks eeskujuks?