Eesti tuntuim blogija Mallukas vastab, miks ta on oma sotsiaalmeedia kinni keeranud

Mallukas on rase olnud enda meelest juba tüütavalt kaua. Ta plaanib katsetada kõiki nõuandeid, mida soovitatakse, et sünnitus lõpuks peale hakkaks. Internet on täis soovitusi, mis peaks kõik sünnitustegevuse esile kutsuma ja ta otsustab neid järjest proovida. Liiter kohvi supikausist, õhupallide puhumine, nõiajoogid, vürtsikas toit, vahuveini joomine, massaaž, ehmatamine ja põranda küürimine on vaid mõned näited, mida Mallukas proovib, et eesmärki saavutada.