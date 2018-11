Perenõustaja Kärt Kase: miks petetakse kaaslast, lagunevad abielud ja kärgpered ei toimi

Statistika kohaselt lahutatakse Eestis pooled abielud. Lahutusprotsent on suur ja nii tekib küsimus, miks inimesed üldse abielluvad?

«Ma arvan, et mingi romantiline mõõde on seal ikka juures. Kui me armastame teineteist, siis me võiksime seda näidata ka maailmale,» sõnas populaarse suhtekäsiraamatu «Kuidas hoida armastust» autor Kärt Kase. «Ja ühtlasi on see rituaal ja sümbol, et nüüd me oleme kahekesi koos, ja nüüd me ei ole enam teistega koos,» lisas Kase. Kuid põhjuseid abiellumiseks on veel.

«Kui lapsed on tulemas, siis kindlasti soovitakse abielluda. Siis on kindlam, võib-olla ka ühine nimi. Kindlasti mõnel inimesel ka pragmaatilised põhjused, sest juriidilisi asju on kergem ajada. Ma arvan, et Eestis on suhteliselt vähe korraldatud abielusid,» selgitas Kase.

Kuid ühel hetkel võib kõik kokku kukkuda ja inimesed lahutavad. Miks?

Kärt Kase: «Ma arvan, et üldistades on sellel kaks poolt. Esiteks see, kui ei ole suhteliimi, mis inimesi omavahel seob. Näiteks see, et me räägime omavahel: oma mõtetest, hirmudest, lootustest. Me teeme koos asju, mis on toredad, ja mis meile mõlemale meeldivad. Kindlasti ka füüsiline pool, ja üks asi, mis on minu arvates oluline, on koos unistamine.»

«Ja teiselt poolt võib olla suhtemürgitajaid ka piisavalt. On see siis suhte halvustamine, teisega mitte arvestamine, vihapursked. Need kaks poolt: on vähe, mis seob; ja see, mis mürgitab,» selgitas Kase.

Tänapäeva moodne perekond on kärgpere, milles võib olla raske hakkama saada. See tekitab küsimuse, kas kärgperes on võimalik õnnelikuks saada?

Kärt Kase arvab, et on, aga siin on üks aga. «Kärgpere tekkimine ise on juba seotud ühe pere lõppemise ja leinaga, nii et see vundament on natukene kurblik. Kuigi suured inimesed on kellegi teise enda jaoks leidnud, siis laste jaoks on see tihtipeale ikkagi kurb sündmus, mida nad elavad kaua üle, vaatamata sellele, et nende vanemad on edasi liikunud,» ütles ta.

Kase selgitab, et sündmusele «lisab õli tulle» ka see, kui vanemad ütlevad lastele, et oleme nüüd õnnelikud ja tublid, aga lapsed ei saa oma pärisvanemate lahkuminemise leinast üle ning nemad ei suuda edasi liikuda. «Nad peavad selle kurbuse siis alla neelama või maskeerima rõõmuks,» täpsustas Kase.

Kase selgitas, et eduka suhte hoidmiseks tuleb peale «liimi» ka teada, mis on partneri jaoks kolm peamist suhtevajadust ja neid rahuldada. «Kui me seda ei tee, siis on oht, et suhe laguneb, või tekib suhtesse keegi kolmas,» ütles ta.