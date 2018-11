«Pöörased nullindad» täna: poliitbroilerid ja tantsusaade

Nullindatel jõudis teleekraanile Eesti teleajaloo hiilgavaim saade «Tantsud tähtedega», võimas show täis glamuuri, raha ning lõkkena põlevaid tundeid. See saade toimis ka omamoodi kosjakontorina, sest saates tantsis ennast kokku õige mitu paari, mis on tänaseni koos. «Ma ise küll ei tantsi enam edasi, aga küll neelas see tantsumaailm mind ikka väga aplalt,» meenutab Gerli Padar.