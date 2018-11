Video: Nevadas võitis vahevalimised mitu nädalat tagasi surnud bordelliomanik

Eriline on selle juhtumi juures, et 72-aastane Hof suri kolm nädalat tagasi, teatab reuters.com.

Kuigi Hof on surnud, aitab ta võit siiski vabariiklasi, kes panevad tema asemele mõne teise oma partei esindaja.

Hof sõnas mõni aeg tagasi, et ta tal on samasuguseid poliitilis ambitsioone nagu oli Trumpil enne presidendiks saamist. Lisaks on tal tõsielusaate kogemus, kuna ta osales sarjas «Cathouse», mis räägib bordellielust.