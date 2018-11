Instapiigad läksid tülli: Brigitte Susanne Hunt vihjab, et tuhandete lemmik Katri Kats ostab endale jälgijaid

Brigitte Susanne Hunt tegi Instagram Story'sse postituse, jagades oma jälgijatele linki, kust peaks välja lugema selle, millised sotsmeedia kasutajad on endale jälgijaid juurde ostnud.

«Usutav ka see, et enamikel piltidel on 2000 laiki, aga 73 tuhat followeri,» kirjutas Hunt postituses. «Ma ei näe followeride ostmises probleemi, aga seda peaks julgema ka tunnistada.»

Kuvatõmmis Brigitte Susanne Hundi Instagram Story'st. FOTO: Brigitte Susanne Hunt / Instagram Story

Hundi Instagrami Story'le vastab krüptiliselt Katri Kats ehk Katri Palm isiklikult. Kuigi pole just vaja olla geenius, et Hundi jagatud leheküljele minna ja kindluse mõttes kontrollida, kelle pihta ta ikka noole lendu lasi. Veendu ise tabelist:

Vasakul: kuvatõmmis Brigitte Susanne Hundi Instagram Story'st. Paremal: kuvatõmmis socialblade.com leheküljelt. FOTO: Instagram.com/Socialblade.com

Katri Kats selgitas omalt poolt Instagram Storys, et ta on väga teadlik sellest, et Instagrami tema jälgijaskond on pidevalt miinusesse langemas.

Suurt jälgijate tõusu selgitas ta sellega, et alles hiljuti postitas temaga koos pildi Frederikke Lykke Lindh (Instagramis populaarne mõjutaja, ujumisriiete brändi looja) ja just see tõi talle kohe üle 400 uue jälgija.

«Ma teadsin for fact, et kellelgi on midagi öelda ja tuli ära,» lisas ta.

Kuvatõmmis Katri Katsi Instagram Story'st. FOTO: Katri Kats/ Instagram Story

«Viskab veits üle, kuidas üks inimene arvab, et ta võib lambist mingit jama hakata kellegi kohta tootma ja rääkida, mis iganes. Kui ma ostaks followere, siis mul oleks juba 200K (kaksada tuhat - toim.), believe me!»

Ent see pole veel kõik! «Parim on selle asja juures see, et isik on mu lambist mingi hetk ära blokkinud Instagramis ja Facebookis, kuigi varem oli kõik ok,» jätkas Katri Kats oma Instagram Story's.

«Aga ikka käib ja stalkib mind... Siinkohal mainiks ka ära, et kõik hakkas juhtuma peale seda, kui keeldusime tema veebisaatesse minemast,» lõpetas Katri Kats oma postituse.