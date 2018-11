ELU24 VIDEO: Hämmastav! Moskva õpetaja vuristab peast ette üle kümne Eesti artisti ja räägib, miks ta Eesti muusikat fännab

Anton Samsonov on meie külaline Moskvast, kes töötab õpetajana. Mehe kirg on tegelikult hoopis muusika ja Eurovisiooni lauluvõistlus, mille tarbeks on ta loonud ka venekeelse lehekülje escrus.org.

Samsonov oli viimati Eestis ka siis, kui Saku Suurhallis toimus suurejooneline MyHits Awards. Mida arvas üritusest tema? «Ma ei teagi, kuidas sellele reageerida, sest minu jaoks on parim üritus Saku Suurhallis olnud Eesti Laul. MyHits Awards oli veidi teistsugune, siiski väga muljetavaldav, huvitav ja muusika kvaliteet oli väga hea, aga see pole päris minu teema,» tunnistas ta.

Tema teema on täielikult aga vanakooli Eesti artistid ning nende muusika. Elu24 uuris, miks meeldib talle just eestlaste looming? «Eestil on väga tugevad artistid ja head laulud, mis erinevad peavoolust. Paljud nende albumid on minu jaoks väga huvitavad.»

«Näiteks meeldivad mulle kõik Ivo Linna albumid ja ansambel Oort. Kaasaegsest muusikast ja artistidest on mu lemmik Etnopatsy ja mul on kahju, et nad eelmisel aastal Eesti Laulu finaali ei pääsenud, sest nende lugu oli äge,» leidis ta.

Samsanovi teadmised Eesti artistidest on muljetavaldavad, mistõttu küsis Elu24, kas mees suudab vähemalt kümmet artisti peast nimetada? «Maarja-Liis Ilus, Silvi Vrait, Kare Kauks, Erich Krieger, Ave-Liis Saluveer, Regatt, Maria Stuart, Metsatöll, Vanemõde ja Vennaskond,» ladus ta koheselt letti. Lisaks mainis ta veel ka Singer Vingerit, Kukerpille ja Onu Bellat.

Mis on aga suurim erinevus Eesti ja Vene artistide vahel? On seal üldse mingit erinevust? «Ma võin tuua välja erinevused Eesti ja Vene sõubisnesi vahel, sest see on vaimne teema. Eesti muusika on väga intelligentne, isegi popmuusika. Näiteks 2 Quick Start võib hämmastada, sest see pole nii intelligentne... aga see on ikkagi väga intelligentne!»

«Näiteks ei usu ma, et ma näen Eesti artisti tegemas midagi sellist nagu «Ibiza» video (tegu on Nikolai Baskovi ja Filipp Kirkorovi looga - toim.). Ma ei usu, et me näeksime, et Uku Suviste või näiteks Tõnis Mägi midagi sellist teeks. See on intelligentsuse küsimus,» sõnas ta.

Teadupoolest osaleb aga Uku Suviste just sel hooajal Vene telesaates «The Voice», kus ta eelmisel nädalal ka järgmisesse vooru jõudis. Mida arvab sellest Samsonov? «Miks mitte. Talle anti võimalus seal olla, miks ka mitte.»

Elu24 uuris ka, kui suur saade «The Voice» parasjagu Venemaal on? «See on praegu väga populaarne, aga näiteks eelmisel hooaja osalejad pole nii populaarseks saanud kui näiteks esimese hooaja omad,» leidis Samsonov.