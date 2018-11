Heraldi solist Sven Varkel videovõtetest Arvo Kukumäega: viisime ta koju ja nädala pärast suri

Kuigi Raivo ei olnud Sveni lähedane sõber, oldi üksteisega heades suhetes ning ka bändimeestena oli omavaheline solidaarsus. «Minu isiklik arvamus on, et tegemist oli mõrvaga, kuid uurimine selgitab, kas see tõesti oli nii,» sõnab Sven ja avaldab kahetsust, et saatuse kuri sõrm nõnda vara muusiku elutee lõpetas.

Kosmikute bassimees Kõmmari ehk Raivo Rätte. FOTO: Kosmikud

Surm on konstant, millest ei ole võimalik mööda hiilida, nii on ka Herald kui kollektiiv pidanud lähedalt kokku puutuma veel teisegi surmaga, millest kuuldes suur osa Eestit leina langes. Nimelt pidi näitleja Arvo Kukumägi mängima peaosa muusikavideos «Meister». «Meil on temast viimased kaadrid elusana,» sõnab Sven, kuid leiab, et tuntud inimeste surmadest rääkimine on väga keeruline, et see ei kukuks välja justkui püüaks tragöödia abil enda kuulsust suurendada.

«Kui hakkasime muusikavideot tegema, mõtlesime esmalt, et peaosa võiks täita Ulfsak. Meil oli vaja sellist krobelise näoga vanemat meest. Kuid tema suri enne, kui jõudsime pikemalt mõelda, siis mõtlesime Kukumäe peale. Meie trummar tundis kedagi, kes tundis tema tütart ja sedasi temaga kontakti saimegi,» meenutab Sven.

«Sain tema numbri ja väga imelik ja hirmus oli helistada inimesele, keda oled lapsepõlves erinevates filmides näinud. Võtsin julguse kokku, hakkasime suhtlema ja läksime talle külla. Tal oli selline hästi suur ja äge korter. Täielik boheemlase kodu. Viisin talle kingituseks plaadi. Rääkisin temaga, ta ütles, et mõtleb ja küsis projekti eest ka korralikult raha,» räägib Sven. Kõik bändiliikmed tundsid, et kuna tegemist on tuntud näitlejaga, tuleb leida soovitud summa.

Arvo Kukumägi (1958-2017) FOTO: Arvo Meeks/Valgamaalane

Kuigi kohtumiselt lahkuti kindlate kokkulepeteta, helistas näitleja juba samal õhtul Svenile, öeldes, et kuulas plaati ning on nii muusikast kui projektist vaimustuses. «Helistas mulle veel mitmel korral, oli tõesti täielik fänn ning hakkas video jaoks juba eraldi karakterit välja mõtlema. Otsis kostüüme, tõi pööningult vana kitarri võtetele kaasa ja enne surma sai temast Heraldi fänn,» kirjeldab Sven.

«Siis tuli võttepäev, aga see sattus olema pärast maipühi. Kui temaga esimest korda kohtusime oli ta täiesti kaine ja kõik oli normaalne. Maipühade ajal hakkas ta aga taas napsu võtma ja vajus tsüklisse. Võtete ajaks oli ta omadega täiesti läbi. Kuidagi saime temaga mingid kaadrid tehtud, aga poole päeva peal väsis ta ikka nii ära, et pidime lõpetama. Panime asjad kokku, viisime ta koju ja nädal aega hiljem ta suri,» rääkis hevimees.