Õnnelikud naised, kes on endale krabanud maailma kõige seksikamad mehed

SABRINA DHOWRE

Kihlatud Idris Elbaga. Maailma kõige seksikam mees 2018.

Idris Elba kihlus tänavu, mõni päev enne valentinipäeva oma kallimaga, Kanadast pärit iluduskuningannaga. Varasemalt on Idris Elba rääkinud väljaandele People: «Armuda, kui sa teed filmi armumisest, on väga eriline.»

Idris Elba ja Sabrina Dhowre. FOTO: POOL / REUTERS

VICTORIA BECKHAM

Abielus David Beckhamiga. Maailma kõige seksikam mees 2015.

Endine vürtsitüdruk, kes nüüd lööb laineid hoopis moedisainerina, abiellus Davidiga 1999. aastal. Nende peres kasvab neli last ning isegi palju aastaid hiljem tunduvad nad jätkuvalt väga armunud olevat.

«Talle meeldib, kui asjad on kindlal moel tehtud ja see on suurepärane, sest mina jätan igale poole segaduse» tunnistas Victoria Beckham väljaandele People. «Seetõttu olemegi me nii head partnerid. Mina tekitan segaduse ja tema koristab selle ära,» lisas vürtsitüdruk.

David Beckham ja Victoria Beckham. FOTO: Claude Paris / AP/Scanpix

ELSA PATAKY

Abielus Chris Hemsworthiga. Maailma kõige seksikam mees 2014.

Modell ja näitleja Elsa Pataky pole lihtsalt mitte imeilus, aga ta on ka täielik jõusaalihunt ning vaadates neid kahte koos, pole kahtlustki, et tegemist on täiusliku paariga!

Nad abiellusid 2010. aastal ning nende peres kasvab kolm last: Sasha Hemsworth, India Rose Hemsworth ja Tristan Hemsworth.

Elsa Pataky ja Chris Hemsworth. FOTO: Chris Pizzello / AP

BEHATI PRINSLOO

Abielus Adam Levine'iga. Maailma kõige seksikam mees 2013.

Naistemees Adam Levine sõlmis 2014. aastal abielu oma Victoria's Secreti modellist kallimaga. Nende peres kasvab kaks last: Dusty Rose Levine ja Gio Grace Levine.

Adam Levine ja Behati Prinsloo. FOTO: Jordan Strauss / AP

BLAKE LIVELY

Abielus Ryan Reynoldsiga. Maailma kõige seksikam mees 2010.

Üks Hollywoodi kõige kaunimaid paare on küll oma eraelu osas väga privaatsed, ent õnneks kostitavad nad oma fänne armsate Instagrami postitustega!

Nad abiellusid 2012. aastal ning nende peres kasvab kaks last: Inez Reynolds ja James Reynolds.

Blake Lively ja Ryan Reynolds. FOTO: Charles Sykes / AP

DEBORRA-LEE FURNESS

Abielus Hugh Jackmaniga. Maailma kõige seksikam mees 2008.

«Alatest esimesest päevast olime me koheselt parimad sõbrad. Meil lihtsalt klikkis. Me ainult itsitasime ja naersime - meil oli mõistsime üksteist,» kirjeldas Jackman väljaandele People oma abikaasat.

Nad abiellusid 1996. aastal ning nende peres kasvab kaks last: Oscar Maximilian Jackman ja Ava Eliot Jackman.

Hugh Jackman ja Deborra-lee Furness. FOTO: Michael loccisano / AFP

LUCIANA DAMON

Abielus Matt Damoniga. Maailma kõige seksikam mees 2007.

Paarikese esimene kohtumine oli justkui stseen mõnest armastusfilmist. «Ma nägin teda ruumi teises otsas ja tema kohal oli justkui valguskiir – ta kiirgas rõõmu,» kirjeldas Matt Damon esmakohtumist oma abikaasaga, kes toona töötas baaridaamina. «Ma tundsin, et pean selle inimesega rääkima,» lisas ta.

Nad abiellusid 2005. aastal ning nende peres kasvab neli last: Alexia Barroso, Isabella Damon, Gia Zavala Damon ja Stella Damon.

Matt Damon ja Luciana Damon. FOTO: VALERIE MACON / AFP

AMAL CLOONEY

Abielus George Clooney'ga. Maailma seksikam mees aastatel 1997 ja 2006.

«Teadsin kohe, kui teda kohtasin, et ta on ülimalt erakordne,» kirjeldab Oscari-võitja Clooney esimest korda, mil kohtas oma abikaasat Amali. Nad abiellusid 2013. aastal.

«Ma kahtlesin, kas mul on kunagi võimalus teda kohtingule viia. Me olime kaua aega lihtsalt sõbrad, aga õnneks ütles ta jah,» on mees meenutanud hiljem.

Nad abiellusid 2014. aastal.

Amal Clooney ja George Clooney. FOTO: Gareth Fuller / AP

CAMILA ALVES MCCONAUGHEY

Abielus Matthew McConaughey'ga. Maailma kõige seksikam mees 2005.

McConaughey on väljaandele People tunnistanud, et just tema abikaasa oli tegelikult see, kes teda pisut tagant kannustaks, et mees lõpuks ettepaneku ära teeks. Pole midagi öelda, naine teadis täpselt, mida ta tahtis!

Nad on abielus alates 2012. aastast ning nende peres kasvab kolm last: Levi Alves McConaughey, Livingston Alves McConaughey ja Vida Alves McConaughey.

Matthew McConaughey ja Camila Alves. FOTO: MIKE BLAKE / REUTERS