Arheoloogid: Giza Suure püramiidi ehitamisel kasutati huvitavat kaldteesüsteemi

Giza Suurt püramiidi ehk Cheopsi püramiidi, mis ehitati umbes 4500 aastat tagasi, peeti antiikajal üheks maailmaimeks. Selle ehitamist on selgitatud mitmel viisil, nüüd arvatakse, et 25 – 80 tonni kaaluvate kivide liigutamiseks kasutati tõusvat rampi ehk kaldteed ja tugevast puidust poste. Mõlemal pool rambi kõrval olid trepid, millel kiviliigutajad liikusid. Kivikamaka all oli puidust kelk, mille küljes olid jämedad köied. Köied tõmmati ümber postide ja need moodustasid omalaadse rihmrataste stiilis süsteemi, aidates raskeid kive liigutada.