Saksa ajakirjanikul õnnestus USAs rääkida Adolf Hitleri sugulasega

New Yorgi osariigis Long Islandil elavad kolm venda Alexander, Brian ja Louis on Hitleri viimased otsesed elusolevad sugulased.

USA New Yorgi osariik aerofotol FOTO: Caro / Marc Meyerbroeker / Scanpix

Adolf Hitler oli kolme venna isa William «Willy» Patrick Hitleri onu. Ühendkuningriigis sündinud Willy migreerus 1930. aastatel USAsse, kus ta astus mereväkke ja võitles Teise maailmasõja ajal sakslaste vastu, kandes siis ikka perekonnanime Hitler. Alles pärast sõda hakkas ta kasutama perekonnanime Hiller.

Willy jaoks oli see sõda Hitler Hitleri vastu. Pärast sõda kolis Willy Hitler koos oma naise Phyllisega New Yorki Long Islandile, kus nad ostsid maja ja kasvatasid kolme poega. Isa ei rääkinud pikka aega poegadele, et nad on kurikuulsa Adolf Hitleri sugulased. Willy kartis ka seda, et natsid võivad ta üles otsida ja tappa, kuna ta «sõdis valel poolel».

Adolf Hitler (keskel) FOTO: SCANPIX

Saksa ja USA väljaanded on ka varem vendadelt intervjuud palunud, kuid nad keeldusid.

Vendadest vanim Alexander rääkis Bildi ajakirjanikuga eelkõige oma poliitilistest vaadetest.

20 aastat tagasi jõudis briti kirjanik David Gardner jälile, et USAs elab Hitleri sugulasi, kuid perekond ei olnud nõus Gardneriga sel teemal rääkima. Aastate jooksul lootsid veel mitmed teha Hitleri sugulastega intervjuu, kuid see ei õnnestunud.

Bildi esindajal Lokoschatil oli kolme venna jutule üsna keeruline pääseda, kaks nooremat venda Brian ja Louis palusid tal lahkuda.

Lõpuks õnnestus ajakirjanikul kohtuda vendadest vanima, Alexandriga, kes elab kahest nooremast vennast 45 minuti autosõidu kaugusel.

Alexander Hitler elab Long Islandil tupiktänavas, kus on silt «Dead End». Tegemist on puust majaga, mille ees on muruplast ja ümber kasvab palju taimi. Ajakirjanike arvates on Ameerika Hitlerid rohenäpud ehk neile meeldivad aiatööd.

Ajakirjanik koputab uksele, kuid kegei ei tule avama. Naabri, kes nimetas end Pauliks, arvates võis Alexander minna kalale. Austriast pärit Paul sai aru, et ajakirjanik räägib saksa keeles ja nad vestlesid.

Lokoschat läheb taas Alexander Hitleri ukse taha ja koputab. Ta ootab 30 sekundit ja koputab uuesti ning siis avatakse uks. Pikka kasvu mees küsib, et mida külaline tahab. Ajakirjanik selgitab, kes ta on ja lisab, et ta tahab esitada paar küsimust.

«Mina ja mu vennad ei räägi ajakirjanikega. Te olete juba mu vendade juures käinud, jah?,» lausub mees.

Lokoschat sõnab siis, et ta tahab temaga sääkida saksa poliitikast. Alexander Hitler raputab siis uskumatult pead ja võtab ta käes olevast tassist lonksu kohvi.

68-aastane mees annab lõpuks nõusoleku, et ta on valmis küsimustele vastama.

Esimene küsimus on, et mida Alexander Hitler arvab Saksa kantslerist Angela Merkelist.

Angela Merkel FOTO: Gregor Fischer/AP/Scanpix

«Mulle Merkel meeldib, ta on suurepärane. Minu arvates on ta intelligentne ja nutikas naine. Ta teab mida teha ja ta ei karda vajalikku ellu viia. Kui ma saaksin, siis hääletaksin tema poolt,» lausus Adolf Hitleri sugulane.

Teine küsimus on, et kuidas ta suhtub Saksamaad tabandud migrantidevoolu.

Alexander Hitler, kelle teine eesnimi on Adolf, võtab kohvitassist lonksu ja mõtleb pikalt, kuna ka tema isa oli migrant. Tema arvates saab Saksamaa migrantidega hakkama.

Saksa ajakirjaniku arvates on Alexander Hitler sarnane Šveitsi näitleja Bruno Ganziga, kes kehastas 2004. aasta filmis «Downfall» Adolf Hitlerit.

Bruno Ganz 2004. aasta filmis «Downfall» Adolf Hitlerina FOTO: Rights Managed / CONSTANTIN FILM PRODUKTION / NDR/Scanpix

Alexander Hitleri sõnul on ta oma vaadetelt vabariiklane, seda on ka ta vennad.

«Hääletan alati selle poolt, kellel on kõige suuremad šansid ja saab riigi juhtimisega kõige paremini hakkama,» teatas mees.

Saksa ajakirjanik Timo Lokoschat küsib siis, et mida arvab mees Donald Trumpist, kelle esivanemad on samuti saksa päritolu.

«Trump on viimane, kelle kohta ütleksin, et ta on hea poliitik. Kindlasti ei ole ta mu eelistuste seas. Mõni asi, mida Trump ütleb, on OK, kuid enamik on jama. Ta on väga tüütav. Lisaks ei meeldi mulle valetajad,» selgitas Adolf Hitleri sugulane.