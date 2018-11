Video: Eestile olümpiakulla toonud Kristina Šmigun liitus poliitikamaailmaga

Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on ta Kristina Šmigun-Vähiga rääkides mõistnud, et olümpiavõitja jagab temaga sama maailmavaadet.

«Oleme Kristinaga arutanud, et riigi peamine ülesanne on luua inimestele tingimused ise edukas olla, mitte kõiki jõuga võrdseks teha. Seetõttu on mul hea meel, et Kristina tuleb valimistele Reformierakonnaga,» kommenteeris Kallas pressiteate vahendusel.