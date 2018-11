Unearst soosib talveaega: ühiskond on unevõlas

Kronobioloogide uuringust nähtub, et ühiskond on unevõlas ja õhtuse valge aja pikendamisega lükatakse und ainult edasi.

«On näidatud kirjanduses, kuidas sotsiaalses unevõlas olevad inimesed suitsetavad rohkem, nad on rohkem ülekaalus, neil on rohkem depressiooni, neil on rohkem südame ja veresoonkonna haigusi. Siin on üheselt arusaadav, kuidas vähem magav inimene on lõivu maksmas selle eest oma tervisega pikemas perspektiivis,» lausus Vaher MENU vahendusel.