Liina Kersna «Kingitud elu» kassast raha näpanud poistest: uurija ütleb, et empaatiavõime nende peres puudub

«Kas keegi on kunagi näinud kuritegelikule teele läinud 14- või 12-aastast last, kes ise ei ole ohver?» alustas sotsiaalkomisjoni liige Kersna, soovides suunata tähelepanu asjaolule, et laps ei saa ise kunagi kuriteos süüdi olla.

«Täna (eile) saame teada, et «Kingitud elu» fondi rahakassast raha näpanud poisid elavad igapäevaselt täiskasvanute vägivalla hirmus. Mõlemad on pärit keerulise sotsiaalse taustaga peredest. Politseiuurija ütleb, et empaatiavõime nendes peredes puudub: ei tea sellest midagi vanemad, ammugi lapsed,» kirjutas Kersna.

«Lapsed ei tegutsenud omapäi, vaid kuulusid kampa, mida juhivad retsidiivsed täisealised! Uurija ütleb, et poisid otsisid vaid tunnustust ja tähelepanu. Näib, et need lapsed on olnud abivajavad lapsed juba pikka aega. Kui lastel kodu tugi puudub, siis kuidas meie - teised täiskasvanud - oleme neid lapsi aidanud? Kuidas me aitame neid täna? Politsei kinnitab, et püüavad lapsed kambast lahti haakida. Suurepärane, aga edasi? Kahjuks meil puuduvad vajalikud sotsiaalsed programmid noortele, kelle puhul on risk, et nad satuvad kuritegelikule teele. Teiste riikide kogemus näitab, et selliste laste varajasse toetamisse investeeritud euro toob tagasi seitse,» arvas Liina Kersna.