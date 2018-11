Riigikogu liige Yoko Alender pakub väga huvitavat teenust

«Kutsun tutvuma yin jooga lõõgastava ja tervistava maailmaga. Teen Paides Järvamaa messi raames yin jooga näidistunni laupäeva, 17. novembri hommikul kell 10-11:30 Muusika- ja Teatrimaja Peegelsaalis,» kirjutas Yoko oma üleskutses.

Reformierakonna liige palub kaasa võtta avatud meel, matt, pleed ja joogaplokk või padi.

«Selga mugavad soojemapoolsed riided. Ei eelda eelnevat jooga, ega spordiharrastust, samas mõjub väga hästi ka siis kui oled juba vana joogi või sportlane,» sõnas naine lõpetuseks.

«Yin jooga Yokoga» toimub Paides 17. novembril.

Yoko Alender on joogaõpetaja. FOTO: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Ega Yoko Alender ei paku niisama igavusest seda teenust. Arhitekt, Riigikogu liige, nelja lapse ema, melomaan ja restoraniomanik Yoko on joogaga juba aastaid tegelenud.

Black Dog jooga, millega Alender seotud on, teatas selle aasta märtsis, et Yoko, kes on nende usinaim õpilane, hakkab ise tunde andma ehk võtab endale õpetaja rolli.

«Yoko räägib, et temalt küsitakse sageli, kas ta ikka veel usub, et saab Riigikogu liikmena maailma muuta, Eestit paremaks teha. Vastus on alati jah, sest alustada tuleb selle asjaga iseendast,» kirjutatakse Black Dog jooga Facebooki lehel.

«Yoko jaoks pole jooga sugugi uus teema – ta sattus joogasse juba keskkoolipäevil Stockholmis ning on läbi aastakümnete hoidnud joogaga iseenda vaimset ja füüsilist vormi. Viimase tõuke joogaõpetajaks õppida sai Yoko Black Dog joogas, kus praktiseerib õpilasena tänaseni – naine tunneb, et on oma elus joogalt niipalju saanud ja soovib õpetades seda head inimestele edasi anda.»

Yoko Alender hakkas märtsis ka jooga tunde andma FOTO: Black Dog jooga/Facebook