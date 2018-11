Kurb! Prints Harry paljastas, mis põhjusel teda kooliajal narriti

Prints Charlesi mõlemad pojad tunnistavad tegelikult peagi ilmuvas dokumentaalfilmis, et nende isa on keskkonna suhtes olnud kirglik juba aastaid ning seetõttu viiski ta oma pojad tihti prügi korjama.

Ka prints William meenutas: «Ta viis meid vaheaegadel prügi koristama. Olime tavaliselt siis koos temaga Norfolkis ja käisime üheskoos prügi koristamas. Meie mõtlesime, et see on täiesti normaalne ja et igaüks peaks seda tegema.»