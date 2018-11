«Kanal 2 on sel hooajal üllatanud televaatajaid rekordarv uute saadetega, millest enamus on ka ületanud või vastanud telekanali ootustele. Mõned uued programmid valisimegi katsetamaks uusi formaate Eesti telemaastikul,» sõnab Kanal 2 produktsioonijuht Mari-Liis Veskus.

«Uute formaatide katsetamisega kaasneb alati ka risk, et konkurentsis juba sisse töötanud programmidega võivad vaatajanumbrid jääda veidi alla. Satiirisaade «Su nädal kõlab tuttavalt» on hea saade ja oleme saate endaga igati rahul, kuid seoses plaanitavate muudatustega programmis, otsustati hetkel saade pausile panna,» lisab ta.

Milline on aga «Su nädal kõlab tuttavalt» tulevik? «Eetrisse jõudsid kõik planeeritud kuus episoodi ja ei ole välistatud, et uuel hooajal saatesari jätkub. Julged katsetused uute saadete ning formaatide eetrisse toomiseks jätkuvad ka edaspidi. Kanal 2 eesmärk on pakkuda vaatajatele alati midagi värsket ning positiivselt üllatavat,» kinnitab Veskus.