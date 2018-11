«Troonide mängu» staar Kit Harington langetas ebatavalise otsuse

«Ma ei tahtnud lugeda käsikirja korraga läbi ja teha seda veel üksinda. Tahtsin sellega tutvuda osade kaupa vahetult enne võtteid ning teha seda koos teistega, kaasnäitlejate ja sõpradega, et saaksime üksteist toetada,» selgitas Jon Snow kehastaja.

Haringtoni sõnul on vahetult enne võtteid stseenidega tutvumisel suur pluss. Näitlejad ei korruta ega keeruta stseene siis pidevalt ja pikka aega oma peas ega mängi neid korduvalt mõttes ümber, vaid nad lähevad võttele niiöelda puhta lehena ja nende emotsioonid on siis ehtsamad. Staari sõnul on viimase hooaja käsikirjas paar sellist kohta, mis ta nutma ajasid ja ta nuttiski võtetel. Kui ta oleks märgatavalt varem neist steenidest teadnud, ei oleks tal vist ehtsaid pisaraid tulnud.