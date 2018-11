Angelina Jolie ja Brad Pitti kohtulahing on jõudnud otsustavasse faasi

Staaride tüliõunaks on ka nende ühisvara, mille nad loodavad kohtu abil ära jagada. Neil ei olnud 2014. aastal abielludes abieluvaralepingut ja selle tõttu on jagamine keeruline.

Paaril, kes kohtus 2005. aastal menufilmi «Mr. and Mr. Smith» võtetel, on kuus last, kellest kolm on bioloogilised ja kolm adopteeritud. Neil on 17-aastane poeg Maddox, 14-aastane poeg Pax, 13-aastane tütar Zahara, 12-aastane tütar Shiloh ning kümnesed kaksikud Knox ja Vivienne.