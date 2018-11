Pildid: Victoria's Secreti ingel tutvustas miljoni dollari rinnahoidjat

Tänavuse fantaasiarinnahoidja on disaininud Swarovski ateljee ja see koosneb 2100 briljandist. Selle tegemiseks kulus 930 tundi ning kokku kaunistab seda rinnahoidjat 71 karaadi jagu juveele.

Rootsist pärit Elsa Hosk (29), kel on au tänavu fantaasiarinnahoidjat kanda, sõnas, et ta on tohutult põnevil. «Mu keha vappus,» kirjeldas ta väljaandele People esimest korda, mil rinnahoidjat selga proovis. «See polnud närvidest, olin lihtsalt nii erutatud,» lisas ta.