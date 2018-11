Eesti andekaim laps: mulle meeldib kiire elutempo, ei viitsi kodus passida ja poole päevani magada

Tartus Variku koolis õppiv 12aastane Marie-Liset tunnistas, et 12 000 jälgijani jõudmine on olnud suur töö ja vaev. «Kindlasti on olnud raskeid hetki, kus ei viitsi enam, aga kui need ületada, on see hea tunne, et sain hakkama,» rääkis tüdruk.

Juba 7aastaselt Little Miss Estonia tiitli võitnud ja Eestit võistlusel Little Miss World esindanud tütarlaps rääkis, et raskustest saab üle positiivsele mõeldes. «Kui ma teen midagi sellist, mis mulle ei meeldi, mõtlen sellele, et mis see mulle juurde annab,» selgitas tüdruk.

12 000 fänniga Marie-Liset arvas, et kuulus ta ei ole. «Ma ütleks, et ma olen tuntud oma vanuses,» ütles noor instastaar. «Kuulsad on ikka Getter Jaanid ja sellised päris staarid,» lisas ta.

Nooruke Marie-Liset andis MyHits Awardsi galal üle aasta parima Instagrami artisti auhinna. FOTO: Konstantin Sednev

Aruka jutuga tüdruk ei veeda aga sugugi terveid päevi Instagramis või nutividinate ees. «Ma veedan tegelikult enamiku oma ajast trennis,» paljastas Marie-Liset, et kehalisest aktiivsusest tal vajaka ei jää. «Mulle just meeldib, kui elutempo on kiire ja tegus. Ei viitsi kodus passida ja magada poole päevani,» ütles tüdruk.