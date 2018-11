Fännid, rõõmustage: menubänd Spice Girls taasühineb ja läheb tuurile

1990ndatel maailmakuulsaks saanud bänd tuleb tuuri jaoks kokku koosseisus Geri Halliwell, Mel C, Mel B ja Emma Bunton. Popgrupi kõige kuulsam liige Victoria Beckham suurejoonelises kokkutulekus ei osale, ehkki Mel B hellitab veel lootusi, et tänaseks moeloojana kanda kinnitanud naine liitub nendega mõnel õhtul kasvõi külalisesinejana.

Esialgu on taasühinemiskontserdid välja kuulutatud kuueks õhtuks. Tuur algab 1. juunil Manchesteris ning jõuab lõpule kaks nädalat hiljem Londonis kuulsal Wembley staadionil.

Nende 1996. aastal ilmunud lugu «Wannabe» sai ülemaailmseks hitiks, saavutades muusikaedetabelite esikoha lausa 37 riigis. Nende debüütalbum «Spice» müüs enam kui 31 miljonit koopiat ja kokku on nad müünud 85 miljonit plaati. Sellega on Spice Girls kindlustanud endale kõige populaarsema Briti muusikagrupi staatuse kohe pärast The Beatlesit.