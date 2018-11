Peeter Oja Sepoga lava jagamisest: ma ise pakkusin end

Sepo Seeman sai ülesandeks portreteerida legendaarset Simon & Garfunkel ansamblit. Kuna tegu on muusikalise duoga, siis pidi Sepo leidma endale lavapartneri. Sel puhul tuli appi koomik Peeter Oja, kes meeste humoorika loo järgi ise pakkus Türisalu pangal seisvale Sepole välja, et nad võiksid koos lavale minna.

Sepo käest uuriti, kuidas ta Peetriga rahule jäi, aga enne kui mees jõudis vastata, segas Oja talle vahele, küsides, miks temalt sama küsimust ei küsitud. Intervjueerija siis seda tegigi, mille peale Oja vastas, et tal on endaga nii palju tegemist, et ei märganudki Sepot enda kõrval.