Kanal 2 saatejuht leidis uue kuuma pruudi Tinderist

Jaanus tunnistab, et kuivõrd Eesti on väike, siis kohtus ta Marjuga juba mõni aeg tagasi spordiklubis. «Mul ei olnud piisavalt julgust, et talle toona läheneda ja hiljem kahetsesin hullupööra, et võimaluse maha magasin,» meenutab Jaanus.

«Abi tuli aga sealt, kust seda kõige vähem ootasin - Tinderist!,» tunnistab telesaatejuht, kes oli kohtinguäpiga tutvust teinud sõprade tungival soovitusel. Mehe sõnul pettus ta rakenduses, sest «paremale lükkamiseks» leidus tema sõnul harva põhjust. «Aga seda suurem oli üllatus, kui Marju pilti seal nägin ja veelgi rohkem valmistas rõõmu asjaolu, et me mõlemad olime pidanud vajalikuks «paremale lükata»,» räägib mees õhinal teineteise leidmisest ja lisab salapäraselt: «Nii me suhtlema hakkasimegi ja ülejäänu on ajalugu...».



Jaanusel leidub uut kaaslast iseloomustades vaid kiidusõnu. «Lisaks säravatele silmadele ja armsale naeratusele võlub mind Marju juures ennekõike tema siirus, enesekindus, hea huumorisoon, ausus, iseseisvus, oskus kuulata ja nõu anda ning kirg tantsimise vastu,» avaldab mees, kes on isegi pea poole oma elust tantsuga tegelenud. «Minu jaoks väga tähtis, et saaksin oma kaasaga tantsida,» lisab ta täpsustuseks.