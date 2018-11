BONBON Lingerie uue kollektsiooni muusaks on seksikas stilist Jana Hallas (48). Naine esindab Foxi Ladies kollektsiooni, mille puhul on tegemist täissiidist eksklusiivse kollektsiooniga, mis on inspireeritud väljapaistvatest naistest erinevatest ajastustest. Vaata elegantset galeriid pesumodell Jana Hallasest!