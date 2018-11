Ettevõtja Jüri Mõis: kuigi mina narkootikume ei teinud, siis ei saa välistada, et mõni pidu kontrolli alt väljus

Ööd ja päevad tööl – see kestis esimesed kaks aastat. Seriaal kajastab hilisemat aega, kui sedagi. Kahe esimese osa põhjal võin kinnitada, et olukordi on kujutatud üllatavalt tõetruult. Naljakas on see, et keegi ei usu praegu, et ­selline ettevõtte sisekliima võis reaalsuses üldse eksisteerida. Hinnangud, mida seriaali kohta kuulnud olen, on vähem või rohkem negatiivsed ja see on ühe kodumaise uue kultuuriteose kohta ebaharilik. Seriaali kunstilist taset ei julge ma hinnata, aga ajaloolise kogemuse põhjal ei saa välistada, et tegemist on millegi sellisega nagu Eiffeli torn Pariisis või Solarise keskus Tallinnas. Algul peeti mõlemat sobimatuks koletiseks, aga aegamööda muutus arvamus vastupidiseks.