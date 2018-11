Galerii: seksikad Eesti tantsijad viisid Eesti maailmakaardile

19. oktoobril võttis JJ-Street Crew ning maailmakuulsa House of Ninja (HON) liige Kätriin Kübar koos oma tantsijatega ette reisi Pariisi, eesmärgiks osaleda tantsuvõistlusel «The United States of Africa Ball II». Võistlejaid oli üle maailma kokku tulnud ligi 200 ning võistluskategooriaid 28 – Eesti tantsijad astusid üles viies kategoorias: new way, old way, women´s performance, hands performance ja runway. Võistlust hindas maailma tipptantsijatest koosnev 9-liikmeline rahvusvaheline žürii. «Mina hindaksin Pariisis toimunud võistlust üheks kõige suuremaks vogue´i maailmas. Kohapeal ei osalenud mitte ainult silmapaistvad tantsijad, vaid ka rahvusvahelised koolitajad, sealhulgas Nike´i reklaamnägu Leiomy Maldonado ja Venemaa telesaate Танцы finalistid,» selgitas Kübar. Tema sõnul oli võistluse tase esmaklassiline ning oluline polnud üksnes tantsuoskus, vaid välimus, näitlemisoskus, füüsiline võimekus ja külm närv.

Võidutiitel ja neli säravat saavutust

Eestlaste ees võib mütsi maha võtta, sest konkurentsivõimelisel areenil pääsesid edasi neli Eesti tantsijat, kellest kaks jõudsid finaali. Old way kategoorias pääses 8 parima hulka Laura, new way kategoorias pääsesid veerandfinaali Kerli Kiiler (HON) ning Agneta-Lisete Saar. New Way finaalis võistlesid omavahel Kristjan Talu ning Jessica Lainde (HON), kellest viimane pälvis ühtlasi kogu võistluse Grand Prize´i. Treener Kätriin Kübar ütles, et eestlased erinesid teistest tantsijatest ning suutsid säilitada külma närvi. «Eestlased erinesid kõikidest teistest vogue´i tantsijatest oma professionaalse hoiaku ja rahuliku suhtumisega. Usun, et just see tõigi võidu koju. Vogue on Eestis veel üpris noor ala, seega mõjuvad meie tantsijad värskelt.» Kübar selgitas, et tulemuste nimel on tehtud kõvasti tööd juba aastaid. Ta lisas, et kõik väiksemad võistlused on olnud suurte tulemuste ettevalmistus ning enne kui vilja lõigata, tuleb vaeva näha.

Võidutiitliga pärjatud Jessica Lainde ütles, et see on tema jaoks suurim võistlus, kus ta on osalenud. «Ma arvan, et terves maailmas polegi olnud minu jaoks nii suurt võistlust kui Pariisis. Nii palju osalejaid üle terve maailma, 28 erinevat vogue´i alakategooriat ning kohal olid oma ala parimad.» Lainde sõnul oli tema soov viia Eesti vogue maailmakaardile ning tuua võimalikult kõrge tulemus, kuid kinnitab oma treeneri sõnu, et ilma pingutuseta selliseid eesmärke ei saavutata. «Tööd oli vaja kõvasti teha, sealhulgas keskendusin eelkõige sellele, et teaksin täielikult enda tugevusi. Lisaks proovisin leida sisemist rahu ja kindlust, et platsil poleks näha mingit hirmu,vaid täielikku tantsu nautimist. Kuulasin oma treenerit Kätriin Kübarat, kes andis mulle pidevalt nõu, millega tuleb tööd teha.»

Ühele võistlusele järgnes kohe teine