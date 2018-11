Taavi Rõiva tütar Miina: Maria Rannaväli on kuulsam kui minu issi

Miina Rihanna tuli üritusele, et suurüritusel oma iidolitega kohtuda. «Soovin kohata Maria Rannavälja, juutuubereid Marttit ja Adrianet ning Hensugustot ja laulja Getter Jaanit,» annab Miina teada. Lisades, et tema iidolid on kuulsamad kui tema poliitikust isa ja lauljannast ema.



Poliitik Taavi Rõivas selgitab, et igal põlvkonnal on tänapäeval omad kanalid. «Need, kes on 9-aastaste seas tuntud, ei ole need, keda teavad 39-aastased. Instagram ehk veel kattub, aga muus osas on erinevad kanalid ja erinevad staarid,» püüab Taavi põhjendada, miks on tütar Miina jaoks juutuuberid olulised.