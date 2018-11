Madeleine McCanni vanemad: Portugali endine kriminaalpolitseinik on teeninud Maddie kadumise pealt varanduse

Amaral kirjutas juhtumi teemal raamatu «Ardade Da Mentira» (Tõde vale kohta) ja andis välja DVD, millel selgitab oma nägemust. Nüüdne ekspolitseinik Amaral on seisukohal, et Madeleine’iga juhtus mingi õnnetus, mille tagajärjel laps suri ning ta vanemad Kate ja Gerry McCann varjavad seda.

Amarali raamat ilmus 2009 ja siis andsid McCannid ta Portugalis kohtusse, saades 2015. aastal võidu. Kuid Amaral kaebas otsuse edasi kõrgema astme kohtusse ja sai siis ise võidu. Kohus määras, et McCannid peavad ekspolitseinikule kahjutasu maksma.

Kohtudokumentide kohaselt on Amaral saanud oma raamatu müügist 342 111 eurot ja DVD müügist 40 000 eurot. Lisaks maksti talle Madeleine McCanni teemaliste intervjuude eest 23 000 eurot.

McCannid läksid Euroopa inimõiguskohtusse, üritades vältida Amaralile 855 000 euro maksmist, kuna see võtab ära peaaegu kogu raha, mis on kogutud Maddie otsimisfondi.

McCannide andmetel plaanib Amaral kirjutada ja anda välja veel teise Madeleine’i kadumist käsitleva raamatu, kuna esimese müük on läinud hästi.

Briti politsei on jätkanud Madeleine McCanni juhtumi uurimist, olles nüüdseks kulutanud umbes 20 miljonit naela. Oktoobris tegi politsei Briti siseministeeriumile avalduse, et saada lisaraha, mille abil saaks uurimine jätkuda veel pool aastat.

MCCannide advokaat Isabel Duarte sõnas, et ta klientide põhilisi inimõigusi on rikutud ning neil on õigus ennast kaitsta.