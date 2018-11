Supermodell Karmen Pedaru avaldab, millistel Eesti meestel on temaga võimalus

Maailmalavasid vallutav Karmen Pedaru avaldab Elu24le antud videointervjuus, et Eestis saab staariks pidada kõiki, kes MyHits Awardsil üles astusid ja auhindu noppisid. Supermodell tunnistab, et jälgib eesti meediat ning teab siinseid kuulsaid nimesid. «Uudo Seppa ja Metsakutsut ma näiteks tean ning ka Maria Rannavälja nime olen kuulnud, kuigi rohkem tunnen ma näitlejaid ja muusikuid,» tunnistab Karmen.



Naise sõnul elame me ajal, mil staariks saab ka sotsiaalmeedia vahendusel. «See on samamoodi töö ja mina näiteks ei oskaks juutuubi kanalit pidada,» avaldab modell, kelle sõnul ei oska ilmselt igaüks ka kontsakingadega laval kõndida.



Endast rääkides jääb maailmalavalaudasid vallutav naine tagasihoidlikuks. «Ma ei mõtle, et olen kuulus. Eestis ollen tunnen end Kehtna tüdrukuna, kuigi suuri esikaasi kattes on uhke tunne ikka,» tunnistab Karmen, kelle eraelus puhuvad uued tuuled.



«Eksabikaasaga oleme sõbrad, kuid nüüdseks oleme oma abielu tõepoolest ära lahutanud,» räägib Karmen, kes naudib hetkel vallalise elu. «Olen välismaa meestega suhetes olnud küll, seega miks mitte anda nüüd võimalus Eesti meestele,» lisab ta juurde.



Karmeniga on võimalus meestel, kes panevad naise naerma, on heasüdamlikud ja humoorikad. «Halb inimene on tõeline turnoff ja samamoodi ka ülbitsemine,» räägib naine iseloomuomadustest, mille olemasolu naisele meeste juures ei meeldi.