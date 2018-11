Endine kallim paljastab Kardashiani intiimsed veidrused: telefonivestlused emaga vahekorra ajal, kotitäis sekslelusid ja rohkelt ülikalleid stringe

Ray J paljastas, kuidas selfie-sõltlasest Kim alati enne vallatlusi enda meiki kohendas ning kuidas ta mitmetel kordadel oma emaga seksi ajal telefonitsi vestles. Samuti väitis Ray J, et Kardashianil on terve Louis Vuittoni kotitäis sekslelusid.

«Meil Kimiga olid koos toredad ajad,» praalis Ray J, kelle sõnul olid nende vahekorrad sama pikad kui maratonid. «Talle ei meeldinud higiseks saada ning kui see juhtus, lõpetas ta korraks ja värskendas oma meiki,» täpsustas mees.

Ent see pole veel kõik! Lisaks rääkis mees, kuidas Kimile meeldis seksi ajal lahe välja näha ning kui oluline oli tema jaoks see, et seksi ajal oleks õige meeleolu ning valgus. «Ta oli metsik - tal oli terve Louis Vuittoni kott täis sekslelusid.»

Ray J sõnul meeldis Kimile seksi ajal pitsat tellida ning telefonitsi oma emaga suhelda. Samuti väitis mees, et Kim kulutas toona ainuüksi stringidele rohkelt raha - lausa 100 000 dollarit.

Kim Kardashian eitab aga Ray J juttu ning tituleerib mehe sotsmeedia vahendusel hoopis patoloogiliseks valetajaks, kui üks fänn The Suni artiklist juttu teeb.

«See, et Ray J pidevalt Kim Kardashiani kohta intiimseid detaile paljastab, näitab seda, et ta vaevleb madala enesehinnangu küüsis. Loodan, et Kanye ignoreerib teda,» säutsus Kardashiani fänn Twitteris.

Kim Kardashian vastab säutsule nõnda: «Või on ta patoloogiline valetaja. Kas te tõesti usute seda lugu? Ma leian, et see on liiga naljakas.»

2007. aastal lekkis Kim Kardashiani ja tema tollase kallima Ray J seksvideo, mis tegi naisterahva üleöö kuulsaks. Varasemalt tunti teda vaid kui Paris Hiltoni sõbrannat.

2007. aastal lekkis Kim Kardashiani ja tema tollase kallima Ray J seksvideo. FOTO: mavrixphoto.com / mavrixphoto.com